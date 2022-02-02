Мужчина создавал и распространял программы, предназначенные для уничтожения, модификации или копирования компьютерной информации.

В Муроме осудили 34-летнего хакера, который продавал программы для безвозмездного доступа к платному контенту. Об этом сообщает УФСБ по Владимирской области.Мужчина создавал и распространял ПО, предназначенное для уничтожения, модификации или копирования компьютерной информации.С 2020 года по май 2021 за деньги он ставил муромлянам оборудование с возможностью выхода в интернет и просмотра IP-телевидения с функцией бесплатного просмотра контента без оформления подписки. Его деятельность пресекли сотрудники ФСБ.Муромский городской суд приговорил обвиняемого к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.Приговор в законную силу пока не вступил.