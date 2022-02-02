В ФСБ сообщают о вынесении приговора муромскому хакеру, который нажился на крупнейшем интернет-провайдере. Как сообщалось ранее, силовики выявили незаконную деятельность жителя Мурома 1987

В ФСБ сообщают о вынесении приговора муромскому хакеру, который нажился на крупнейшем интернет-провайдере. Как сообщалось ранее, силовики выявили незаконную деятельность жителя Мурома 1987 года рождения, который создавал и распространял вирусные программы. Как установили следствие и суд, хакер взломал защиту интернет-провайдера и получил свободный доступ к платному контенту IP-телевидения. Оборудование уже со вшитыми “вредными” программами злоумышленник