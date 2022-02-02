Утром 2 февраля на расчистку снега вышли 43 единицы техники и 50 дворников.

За сутки с улиц Владимира вывезли 5000 кубометров снега. Самосвалы ЦУГДа выполнили более 250 рейсов.В ночь с 1 на 2 февраля на борьбу со стихией мобилизовали 45 единиц техники «Центра управления городскими дорогами». Работы проводились на улицах Комсомольской, Девической, Батурина, Мира, Чайковского, Горького, Большой Московской, Почтовом переулке, на Соборной и Вокзальной площадях, на проспекте Строителей, Октябрьском проспекте, площади Победы, площади Судов.Утром 2 февраля на расчистку снега вышли 43 единицы техники и 50 дворников.На дорогах, внутридомовых проездах проводится уборка снежного наката, удаление колейности и расширение проезжей части. Автомагистрали и тротуары обрабатываются пескосоляной смесью.Как сообщили в мэрии, расчистка остановок, пешеходных переходов и подходов к социальным объектам организована на улицах Зеленой, Мира, Георгиевской, Крупской, Большой Московской, Гагарина, Полины Осипенко, Мичурина, Ново-Ямской, Добросельской, Чайковского, Горького, Октябрьском проспекте, Суздальском проспекте, Мичуринском проезде, в микрорайоне Юрьевец.