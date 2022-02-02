Александр Викторович признавался, что любит обеих дочерей. Однако Наталья и Татьяны выросли совершенно не похожими друг на друга.

Александр Викторович признавался, что любит обеих дочерей. Однако Наталья и Татьяны выросли совершенно не похожими друг на друга.Дочери Александра Збруева появились на свет от разных женщин. Старшую наследницу звезде отечественного кинематографа подарила жена. А младшая родилась в результате служебного романа артиста. Сегодня в 54-летней Наталье и 29-летней Татьяне непросто разглядеть сестер. Судьбы дочерей Александра Викторовича сложились по-разному.В первый раз Александр Збруев стал отцом в 1967 году – супруга Людмила Савельева подарила ему дочь. Неудивительно, что с ранних лет наследница проявляла интерес к актерской профессии. Родителей девочки знала вся страна, а свое имя она получила в честь Наташи Ростовой, самой известной роли ее матери. Казалось, Наташе было суждено пойти по стопам знаменитых предков. Однако жизнь распорядилась иначе.Роль в фильме "Если верить Лопотухину" стала единственной в актерской карьере Натальи Збруевой. Девушка получила положительные отзывы о своей работе, но тут же поняла, что эта профессия не для нее. А ее дальнейшая судьба во многом остается загадкой до сих пор. Наталья не стала поступать в институт, пошла работать продавцом и осталась с разбитым сердцем после романа с мужчиной, который был старше. По слухам, еще одним серьезным потрясением для девушки стало появление на свет сестры, которую ее отец нагулял на стороне. Однако Александр Викторович это отрицает.Збруев утверждал, что у его наследницы сложный характер и упрямый нрав, а другие называли Наташу замкнутым человеком. Как бы там ни было, в Сети имя дочери актера всплывало не так часто. В 2005 году в квартире Збруевой якобы случился пожар. А в 2012 году стало известно, что она угодила в реанимацию, а потом – в неврологическое отделение.Сегодня о 54-летней Наталья совсем ничего не слышно. Как рассказывал Александр Викторович, его дочь общается только с самыми близкими, предпочитает работать дома, поскольку не переносит скоплений людей, и не может найти себя в жизни. Меж тем вторая наследница Збруева, кажется, выросла совершенно другой.В 1992 году у артиста родила дочь от коллеги по "Ленкому" Елены Шаниной. Александр Викторович не только признал девочку, которую назвали Таней, но и смог сохранить семью со своей супругой. Само собой, взросление внебрачной наследницы звезды отечественного кинематографа тоже не обошлось без проб и ошибок. Однако 29-летней Татьяне, в отличие от сестры, удалось остаться открытой миру и найти себя.Вторая дочь Збруева пробовала себя в музыке и журналистике, занималась переводом книг, стала актрисой "Ленкома" после окончания ГИТИСа и даже снялась в сериале "Обычная женщина" с небольшой ролью. Помимо этого, Татьяна озвучивает сериалы и владеет четырьмя языками. В своем инстаграм-аккаунте девушка делится жизнерадостными снимками и в шутку называет себя "актриса, съешь редиса".