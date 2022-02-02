Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность...

Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность 34-летнего жителя г. Мурома, причастного к созданию и распространению вредоносных компьютерных программ.Установлено, что в период с 2020 г. по май 2021 г. гражданин за денежное вознаграждение осуществлял распространение телекоммуникационного оборудования (ТКО) ПАО «Ростелеком» с программным обеспечением, предназначенным для нейтрализации средств защиты системы сервисных функций поддержки IP-телевидения и доступа к платному контенту. При этом фигурант не имел официально оформленных трудовых либо договорных взаимоотношений с ПАО «Ростелеком» по обслуживанию и настройке оборудования.В феврале 2021 г. в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.273 УК России.В январе 2022 года решением Муромского городского суда обвиняемый признан виновным и ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Владимирской области.Фото: Pexels.com