Решением суда исковые требования потребителя о расторжении договора о реализации туристского...

Решением суда исковые требования потребителя о расторжении договора о реализации туристского продукта, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда удовлетворены частично.Житель Владимира обратился в суд с исковым заявлением к турагентству о взыскании денежных средств и компенсации морального вреда, а также неустойки за каждый день просрочки в размере 3% от взысканной судом стоимости туристического продукта.Владимирец указал, что им была приобретена путевка в Турцию. Однако в связи с возникшей ситуацией в стране и мире с распространением новой коронавирусной инфекции и на основании постановления главного государственного санитарного врача РФ от 18 марта 2020 года, все заявки с вылетами на чартерных рейсах были аннулированы, в связи с чем запланированный отдых сорвался. От замены оплаченного тура на равнозначный в иное время истец отказался.Решением суда исковые требования удовлетворены частично.Суд пришел к выводу, что истец вправе требовать возвращения уплаченных по договору денег, так как поездка не осуществилась по независящим от него причинам. С туроператора также. взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ.В удовлетворении требований истца о взыскании с ответчика штрафа и компенсации морального вреда судом отказано, поскольку распространение коронавирусной инфекции и введение вследствие этого соответствующих мер и ограничений явилось для турфирмы обстоятельством непреодолимой силы, ввиду которого туроператор не смог исполнить свои обязательства по договору, сообщается на сайте Октябрьского районного суда г. Владимира.