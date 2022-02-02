Полицейские обнаружили у нетрезвого водителя 10 грамм мефедрона.

Отделением дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств) и ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).Автомобиль «Daewoo» под управлением 20-летнего фигуранта был остановлен инспекторами ДПС ОГИБДД Юрьев-Польского ОМВД в октябре прошлого года. По внешним признакам, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование молодой человек, который ранее уже привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду, отказался.Также полицейские обнаружили у автолюбителя синтетический наркотик мефедрон, массой 10 грамм, что подтвердили результаты проведенной экспертизы. Запрещенное вещество молодой человек хранил для личного потребления.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.