В период с 01.07.2021 по 31.01.2022 судами общей юрисдикции Владимирской области рассмотрено 46...

В период с 01.07.2021 по 31.01.2022 судами общей юрисдикции Владимирской области рассмотрено 46 исков о взыскании с Управления городского хозяйства администрации города Коврова денежных средств в счет возмещения материального ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортных происшествий, причиной которых являлось ненадлежащее содержание дорог. Общая сумма денежных средств, предъявленная ко взысканию, составила 7 532 199 рублей, из которых удовлетворено судами на сумму 4 882 698 рублей, что составляет 64,8%.При определении размера ущерба, подлежащего возмещению, судами при рассмотрении указанных дел, в том числе устанавливалась степень вины в дорожно-транспортном происшествии истца и ответчика, механизмы образования повреждений автомобилей и их прямая связь с ненадлежащим содержанием дорог.По 8 рассматриваемым делам по инициативе управления городского хозяйства назначались судебные автотехнические экспертизы, при оценке результатов которых из общей заявленной суммы ущерба в 2 139 891 рублей было взыскано лишь 893 525 рублей.К примеру, в Ковровский городской суд обратилась гражданка с иском к управлению городского хозяйства администрации города Коврова о возмещении материального ущерба, причиненного в результате ДТП, в сумме 297 600 рублей.В рамках рассмотрения дела судом назначена автотехническая экспертиза, согласно которой повреждения автомобиля истца, перечисленные в акте осмотра транспортного средства, не соответствовали механизму ДТП, указанные повреждения возникли при иных обстоятельствах до заявленного события ДТП.Решением Ковровского городского суда от 26.01.2022 по данному делу в удовлетворении требований истца отказано в полном объеме. При этом с истицы судом также взыскано 40 тыс. рублей на расходы за проведение судебной автотехнической экспертизы.Или, например, в рамках рассмотрения дела по иску местного жителя к управлению городского хозяйства администрации г. Коврова о взыскании ущерба в сумме 391 400 рублей судом назначена автотехническая экспертиза, из которой следует, что рыночная стоимость восстановительного ремонта автомобиля без учета износа составила 20 800 рублей. В связи с этим, суд взыскал с управления городского хозяйства реально причиненный ущерб, определенный судебным экспертом — 20 800 руб. С учетом изложенного, Управление городского хозяйства администрации г. Ковров обратилось в суд с заявлением о взыскании на основании с истца расходов за оплату судебной автотехнической экспертизы в размере 66 280 рублей, рассказали в издании Ковров сегодня.Таким образом, необоснованные обращения граждан с исками в суд о возмещении ущерба в результате ДТП с целью попытки полностью отремонтировать автомобиль за счет бюджетных средств могут обернуться значительными убытками для самого истца.Фото: ВК "Подслушано Ковров"