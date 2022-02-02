Фигурантка похитила из квартиры своего знакомого денежные средства.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летней местной жительницы. Девушке предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В ходе следствия установлено, что в сентябре прошлого года обвиняемая находилась в гостях у своего знакомого. Во время совместного распития спиртного гостья обратила внимание на коробку, из которой виднелись денежные купюры. Воспользовавшись моментом, когда хозяин квартиры уснул, девушка похитила деньги и легла спать, чтобы отвести от себя подозрения. Утром она покинула квартиру.Обнаружив пропажу 12 000 рублей, потерпевший обратился в полицию.Гусевчанка была задержана полицейскими в результате оперативно-розыскных мероприятий и дала признательные показания.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.