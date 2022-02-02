Ноев ковчег из Кольчугина. Зоозащитник Артём Сашенко под одной крышей собрал сотни животных. Кров и...

Ноев ковчег из Кольчугина. Зоозащитник Артём Сашенко под одной крышей собрал сотни животных. Кров и пищу он даёт каждому, кто оказался в сложной ситуации. В том числе пострадал от живодёров. О людях и зверях - в репортаже Дмитрия Горкина.Этого верблюда зоозащитник Артём Сашенко буквально вырвал из лап смерти. Знакомые сообщили, что где-то под Москвой есть животное и через пару дней, если не найдётся желающего его забрать - от него избавятся, как уже сделали это с другими его сородичами.Артём Сашенко, зооактивист:- В Подмосковье был частный зоопарк, было очень много животных. Как говорится был муж у неё, ребёнок, сказала, она два раза рожала. Отправили всех на мясо. Когда я её забрал, у неё даже текли слёзы первую неделю, потому что ребёнка забрали, а их до двух лет нельзя отнимать, а там был маленький верблюжонок около года.Фарида, так назвали верблюдицу, довольно быстро привыкла к новому дому. Спокойная, добрая и по-человечески умная, говорит Артём. Содержание ненакладно, самая большая статья расходов - на сооружение жилища и транспортировку. Корма же уходит как на двух собак. Кстати, их здесь - большинство. Его любовь к животным из детства, рассказывает Артём. То одну бездомную собаку приведёт, то другую. И каждый раз находились желающие забрать питомцев. Но всё неожиданно поменялось лет пять назад: увеличилось число покалеченных собак и кошек, а новый дом в итоге находят единицы.Артём Сашенко, зооактивист:- В общей сложности, более 200 животных у нас, ещё сидят на передержках, и кошки, и собаки. У каждой собаки есть имя, каждую помню, а как её каждую не помнить? Каждая спасена, могу точное место показать, откуда забрал, что забрал. Потому что это нельзя забыть - потому что основная масса - это калеченные животные, такие несчастные.Сбитые, замёрзшие, потерявшиеся, спасённые из рук живодёров. Это Жасмин. Её воле к жизни может позавидовать любой, также, как и вере в людей.Артём Сашенко, зооактивист:- Хозяин, наверное, её, двух собак застрелил по-пьяни после праздников, а ей в шею прошло навылет, ухо отрубил, лапки у нас нет, ну и хвост рубанул. Больше месяца мы боролись за её жизнь, но как видите - людям она верит, несмотря на то, что человек с ней сделал.Есть и просто брошенные. Как эти две - породы хаски. Часто люди заводят их из-за выразительных глаз, говорит Артём, но потом отказываются - совладать с озорным характером может не каждый.В лесу нашли худой, почти безжизненный комочек, принесли домой, отогрели, отпоили, и сегодня белка чувствует себя намного лучше.Но такую большую любовь к братьям меньшим не разделили соседи. Несколько лет они добивались запрета содержания "опасных" животных у них под боком. Причём больше всего их напугал самый тихий и безобидный квартирант - верблюд. В Фариду даже стреляли из пневматики.Артём Сашенко, зооактивист:- Пришли мы к мировому, что мы до первого июня должны отсюда съехать. Нашли мы землю, купили 25 километров от города без соседей, без всего. Вот как сейчас снег сойдёт, будем пытаться переехать.Конечно, это большие деньги - для покупки нового участка пришлось продать квартиру. А далее переезд, который тоже влетит в копеечку. Поэтому зооволонтёр всегда рад любой помощи. Но на частый вопрос, почему он продолжает эту работу, несмотря на нехватку средств и большие хлопоты, Артём отвечает: "Как, зная, что где-то умирает живая душа - не помочь?".Дмитрий Горкин, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"