40-летний житель Судогды украл у собутыльника трехлитровую банку-копилку и теперь может отправиться за решетку на 5 лет. Как рассказывают в полиции, 40-летний судогодец обокрал своего

40-летний житель Судогды украл у собутыльника трехлитровую банку-копилку и теперь может отправиться за решетку на 5 лет. Как рассказывают в полиции, 40-летний судогодец обокрал своего знакомого из Юрьевца. Мужчины вместе распивали спиртное. Когда владелец квартиры уснул, его знакомый решил позариться на мелочь товарища-собутыльника. Злоумышленник прихватил с собой трехлитровую банку с десятирублевыми монетами и нальчиные из