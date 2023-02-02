Грозит до 4 лет лишения свободы. На скамье подсудимых – сотрудник владимирской мэрии, а в прошлом – руководитель муниципальной управкомпании. Марина Лужнова обвиняется в превышении

Грозит до 4 лет лишения свободы. На скамье подсудимых – сотрудник владимирской мэрии, а в прошлом – руководитель муниципальной управкомпании. Марина Лужнова обвиняется в превышении должностных полномочий. Все дело в этом доме на Большой Нижегородской. В 2018 году его признали аварийным. Но несмотря на это, по версии гособвинения, экс-руководитель МКП города Владимира «ЖКХ» заключила от