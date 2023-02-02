График акции постоянно обновляется. Программа будет реализовываться в течение первого полугодия. Желающие могут обратиться в учреждения соцобслуживания.
Во Владимирской области для семей участников СВО организована программа выходного дня. Об этом рассказала министр соцзащиты Любовь Кукушкина.
«Родственники мобилизованных могут бесплатно посетить концерт, выставку, парк аттракционов или экскурсию, а также поучаствовать в мастер-классе. В прошлом месяце они посетили выступления камерного хора «Распев», музей «Огни Владимира» и «Кибер-музей» в Муроме. Частная конюшня подарила членам семей бойцов бесплатное занятие по иппотерапии», - сообщила госслужащая.
В конце января 14 детей и взрослых из Владимира побывали в Суздале. Они познакомились с историей древнего города и стали участниками интерактивного занятия в Центре народного творчества. В старинном доме купца Табачникова ребята увидели предметы быта наших предков и узнали, как они связаны с поговорками и пословицами. Путешествие продолжилось катанием на русских санях.
График акции постоянно обновляется. Программа будет реализовываться в течение первого полугодия. Желающие могут обратиться в учреждения соцобслуживания.