График акции постоянно обновляется. Программа будет реализовываться в течение первого полугодия. Желающие могут обратиться в учреждения соцобслуживания.

Во Владимирской области для семей участников СВО организована программа выходного дня. Об этом рассказала министр соцзащиты Любовь Кукушкина.«Родственники мобилизованных могут бесплатно посетить концерт, выставку, парк аттракционов или экскурсию, а также поучаствовать в мастер-классе. В прошлом месяце они посетили выступления камерного хора «Распев», музей «Огни Владимира» и «Кибер-музей» в Муроме. Частная конюшня подарила членам семей бойцов бесплатное занятие по иппотерапии», - сообщила госслужащая.В конце января 14 детей и взрослых из Владимира побывали в Суздале. Они познакомились с историей древнего города и стали участниками интерактивного занятия в Центре народного творчества. В старинном доме купца Табачникова ребята увидели предметы быта наших предков и узнали, как они связаны с поговорками и пословицами. Путешествие продолжилось катанием на русских санях.График акции постоянно обновляется. Программа будет реализовываться в течение первого полугодия. Желающие могут обратиться в учреждения соцобслуживания.