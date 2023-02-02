Во Владимирской области работникам вернули более 100 миллионов рублей задолженности по зарплате....

Во Владимирской области работникам вернули более 100 миллионов рублей задолженности по зарплате. Проблемы с выдачей жалования сотрудникам пытаются скрывать как частники, так и государственные предприятия.Прокуратура Владимирской области сообщает о выявленных нарушениях трудового законодательства. Долги по зарплате, невзирая на нулевые показатели официальной статистики, все-таки есть — за год при участии прокуроров работникам владимирских предприятий вернули более 113 миллионов рублей.За нарушение сроков выплаты заработной платы в прошлом году были дисквалифицированы в судах директора двух муниципальных предприятий – МУП Вязниковского района «Ритуал» и МУП ПИ «Муромпроект».Владимирские работодатели, мягко говоря, не спешат сообщать во Владимирстат о накопленных долгах перед сотрудниками — прокуроры установили 8 таких фактов с задолженностью более 58 миллионов рублей. К примеру, «Муромский радиозавод» уклонился от подачи данных о зарплатных долгах в размере 2,2 миллиона рублей, за что руководителю был назначен штраф - 10 тысяч. Аналогичные нарушения выявлялись во Владимире, Петушинском и Александровском районах.Прокуроры отдельно выделяют огрехи, выявленные в работе государственных структур, в частности - центров занятости населения. Так, в Вязниках установлены факты получения пособия по безработице гражданами, скрывшими факт своего трудоустройства. Деньги мнимые безработные добровольно не вернули, а местная «биржа труда» иски в суд не подавала. То же самое происходило в Ковровском районе.В «Центре занятости населения города Суздаль» прокурором выявлены факты несвоевременной выплаты пособия по безработице. В аналогичной структуре в Муроме 100 тысяч рублей было перечислено местному жителю на организацию собственного дела по программе «Содействие занятости населения Владимирской области» - но отчета об их использовании не оказалось.За год прокуроры нашли 10 работодателей, не оформлявших с работниками трудовые отношения. Например, «серую» зарплату, да и ту с опозданием, получали нетрудоустроенные официально сотрудники охранной организации «Цезарь +».В 2022 году в сфере трудового законодательства владимирские прокуроры установили 3,4 тысячи нарушений, внесли более 500 представлений, к дисциплинарной ответственности привлекли 499 лиц, к административной – 350, в суды направлены 536 заявлений, по прокурорским проверкам возбуждены 6 уголовных дел.