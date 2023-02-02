Спецпредложение действует до 28 февраля 2023 года.

ВТБ Лизинг предлагает электромобили Evolute 2022 года выпуска на специальных условиях. Спецпредложение действует до 28 февраля 2023 года.Evolute – первый российский бренд электромобилей. Авто не выбрасывает выхлопные газы, двигатель работает практически без шума.Седан Evolute i-Pro мощностью 150 л.с. с максимальным крутящим моментом 210 Нм, разгоняется до 100 км/ч за 9,5 секунд. Автомобиль, оснащенный батареей емкостью в 53 кВт⋅ч, заряжается за 36 минут, паспортный запас хода по циклу NEDC составляет 433 км.Кроссовер Evolute i-Joy мощностью 163 л.с. с крутящим моментом 195 Нм, разгоняется до 100 км/ч за 8,9 секунд. Заряжается автомобиль за 30 минут при емкости батареи в 53 кВт⋅ч с запасом хода от одного заряда 407 км по циклу NEDC.Подать заявку на лизинг автомобилей Evolute с выгодой до 1 300 000 рублей юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.