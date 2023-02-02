Регулятор также допустил дальнейшее увеличения целевого диапазона ставки.

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам первого в этом году заседания повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов - до 4,50-4,75%, следует в среду из сообщения на сайте американского регулятора."Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4,50-4,75%", - говорится в сообщении. За решение проголосовали все члены комитета. При этом ФРС считает, что продолжающееся увеличение целевого диапазона ставки будет уместным для достижения целей денежно-кредитной политики.В 2022 году Федрезерв семь раз поднимал ставку - в декабре она была увеличена на 50 б. п. - до 4,25-4,5% годовых (самого высокого уровня с 2007 года), на четырех заседаниях до этого - сразу на 75 б. п.ФРС отметила, что в своих последующих решениях касательно диапазона ставки будет учитывать уже произведенное ужесточение денежно-кредитной политики и задержку ее влияния на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые условия. Федрезерв также продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг и ценных бумаг, обеспеченных закладными, согласно представленному ранее плану.Публикация итогов следующего заседания американского регулятора состоится 22 марта и будет сопровождаться обновленными макропрогнозами.