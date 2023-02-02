Губернатор Владимирской области назначил выплату гражданам, погибшим или раненым в зоне...

Губернатор Владимирской области назначил выплату гражданам, погибшим или раненым в зоне СВО.Накануне губернатор Владимирской области Александр Авдеев издал указ об осуществлении единовременных выплат лицам, направленным на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и членам их семей.В случае гибели жителя Владимирской области, направленного (командированного) в зону СВО, членам его семьи предоставляется единовременная выплата в размере 25% от размера федеральной выплаты (Указ Президента РФ №972 от 29.12.2022). Владимирские бойцы, получившие тяжкое увечье, также получат от области 25% от соответствующего федерального пособия.Для получения пособия понадобятся:заявление;свидетельство о браке или рождении;прописка погибшего;справка о командировке с места работы;свидетельство о смерти.Такие же документы понадобятся и для получения выплаты при ранении. Средства перечисляются в течение 6 месяцев.К членам семей, которые могут рассчитывать на получение пособия, относятся:супруги, состоящие в официальном бракеродителинесовершеннолетние дети, дети-инвалиды старше 18 лет, дети - студенты-очники до 23 летФото: https://www.pxfuel.com/