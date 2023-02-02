Губернатор Владимирской области назначил выплату гражданам, погибшим или раненым в зоне...
Губернатор Владимирской области назначил выплату гражданам, погибшим или раненым в зоне СВО.
Накануне губернатор Владимирской области Александр Авдеев издал указ об осуществлении единовременных выплат лицам, направленным на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и членам их семей.
В случае гибели жителя Владимирской области, направленного (командированного) в зону СВО, членам его семьи предоставляется единовременная выплата в размере 25% от размера федеральной выплаты (Указ Президента РФ №972 от 29.12.2022). Владимирские бойцы, получившие тяжкое увечье, также получат от области 25% от соответствующего федерального пособия.
Для получения пособия понадобятся:
заявление;
свидетельство о браке или рождении;
прописка погибшего;
справка о командировке с места работы;
свидетельство о смерти.
Такие же документы понадобятся и для получения выплаты при ранении. Средства перечисляются в течение 6 месяцев.
К членам семей, которые могут рассчитывать на получение пособия, относятся:
супруги, состоящие в официальном браке
родители
несовершеннолетние дети, дети-инвалиды старше 18 лет, дети - студенты-очники до 23 лет
Фото: https://www.pxfuel.com/