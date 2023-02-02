Из одного ветхого жилья в другое: жители аварийных домов Владимирской области встретились с...

Из одного ветхого жилья в другое: жители аварийных домов Владимирской области встретились с прокурором.А накануне исполняющий обязанности прокурора Владимирской области провёл прием граждан по вопросам переселения из аварийного жилья. За помощью к главе надзорного ведомства обратились жители Владимира, Вязников, и Гусь-Хрустального. Репортаж Александра Сыпченко.- Нас оставили одних в подъезде и мы живем, в 22-м году следующий дом расселили, а нас опять оставили.Жительница аварийного дома на улице Осьмова в Гусь-Хрустальном Валентина Фомченкова просит Андрея Жугина решить ее квартирный вопрос. Заявительница категорически не согласна с действиями местной администрации, которая пытается переселить ее из одного ветхого жилья в другое.Валентина Фомченкова, жительница аварийного дома:- Дом очень старый, ему 60 лет, там и трещины, ну, квартира нас не устраивает.Глава надзорного ведомства пообещал женщине, что прокуратура области рассмотрит ее жалобу в самые кротчайшие сроки и даст правовую оценку действиям местных чиновников.Андрей Жугин, и.о. прокурора Владимирской области:- Прокурор обязательно выйдет, посмотрит, удостоверится, что там возможно жить или невозможно, и мы дадим Вам ответ.Большинство обращений касалось отказов в переселении со стороны городских администраций, несогласия с размером и качеством предоставляемой жилплощади и длительном неисполнении решений судов. Жители так называемого "дома с плесенью" на Большой Нижегородской 63В больше года не могут добиться от владимирской мэрии предоставления нормальной жилплощади. Чиновники предлагают жителям маневренный фонд - маленькие комнаты по 6 квадратов на человека. Этот вопрос, по словам Андрея Жугина, прокуратура возьмет на особый контроль. Решения по этому делу ждут 11 семей.Андрей Жугин, и.о. прокурора Владимирской области:- Все меры возможные, вплоть до уголовного дела, приняты, теперь осталась завершающая стадия - вас расселить, посмотрим, кто как надлежащим образом исполняет, судебные приставы, мэрия ли, поэтому всем дадим оценку.Всего в регионе на данный момент признаны аварийными, но не расселены триста многоквартирных домов. И этот список регулярно пополняется.Светлана Спичко, жительница аварийного дома (ул. Садовая №8, г. Владимир):- Я жду положительного ответа, я в заявлении все это прописала и хотелось бы, чтобы прокуратура пошла навстречу нам, потому что в доме проживают и маленькие дети, и дети школьного возраста, это опасно просто-напросто.По итогам заседания прокуратура области организует дополнительную проверку. Чиновники, сотрудники полиции и приставы, принимавшие неправомерные решения, в случае их вины обязательно будут привлечены к ответственности, пообещали в ведомстве.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. «Вести-Владимир»