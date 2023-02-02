Строящийся мост через Оку в Муромском районе, который станет частью платной трассы М-12 «Москва – Казань», на 70% будет состоять из отечественных материалов, сообщили в пресс-службе ГК

Строящийся мост через Оку в Муромском районе, который станет частью платной трассы М-12 «Москва – Казань», на 70% будет состоять из отечественных материалов, сообщили в пресс-службе ГК «Автодор». Вантовая система строящегося моста больше чем наполовину состоит из российских материалов. Автодор создал рабочую группу по разработке полностью российской вантовой системы. Уже сейчас ведутся испытания канатов, подобраны