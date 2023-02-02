Гостей праздника также ждут соломенный городок, каша из полбы и блины.

В Суздале на Масленицу состоятся гусиные бои. Гостей праздника также ждут соломенный городок, каша из полбы и, разумеется, блины.Как сообщили в пресс-службе ВСМЗ, праздник состоится 25 февраля в Музее деревянного зодчества.«Мы приготовили эксклюзивную программу: старинные игры, забавы, масленичные обряды, и щедрый фуд-корт с участием фермерских и монастырских хозяйств», - уточнили во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.Организаторы оборудуют восемь стилизованных локаций с интерактивными площадками. На мероприятии выступят ансамбль фольклорной песни «Радуница» и ансамбль «Надея».«Будет много песен и конкурсов. Не обойдется и без гусей. Старинная забава с участием благородных птиц - одна из изюминок проекта», - анонсировали событие в музее.Детей ждёт театр кукол, хороводы и множество потех. В специальной зоне будет работать 12 анимационных площадок. Вырастет соломенный лабиринт, где можно будет посоревноваться в блинной стрельбе, принять участие в боях подушками и перетягивании каната.«Масленица в Суздале – самое горячее событие этой зимы!», - резюмировали в ВСМЗ.