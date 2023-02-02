Алексею Панину не позавидуешь.

Алексею Панину не позавидуешь.Знаменитый актер уже довольно давно живет за пределами России. Вместе с дочерью он обосновался в Испании, откуда поливает грязью страну, которой он, на минуточку, должен быть благодарен за свой успех и баснословные гонорары, получаемые годами. Тем более, на чужбине положение Алексея Панина не такое уж и радушное.Там он, можно сказать, бедствует. И сам не отрицает, что с работой в Испании очень тяжело. В одном из интервью звезда "Жмурок" призналась, что в сотрудничестве постоянно получает отказы. Причем не помогают даже доводы о том, что актер работал с ведущими режиссерами. А причина отказов, говорит он, в скандальном имидже, созданным якобы прессой.Но так ли это на самом деле? На счету у Алексея Панина не мало скандальных выходок и, кажется, к списку прибавилась еще одна. В микроблоге артиста появилось очень провокационная фотография: на ней он валяется в бассейне, расположенном на улице, голышом. Открытыми для глаз остались все части тела!А рядом с ним – две обнаженные девицы. Одна, видимо имея хотя бы каплю стыда, прикрыла свои прелести руками и ногами. А другая гордо показала свою пышную грудь!"Сижу в ненавистной Испании, на помойке...", – с иронией подписал снимок актер, желая показать, что он счастлив.Здорово, что у него остается позитив на шутки, учитывая ситуацию, в которой он оказался по своей же вине. Ведь никто не заставляет Алексея Панина расхаживать без одежды и делать пошлые снимки.