Днем 2 февраля на 272 км трассы М-7 «Волга» в Вязниковском районе произошла авария с участием двух грузовых автомобилей и легковушки, последствия которой устраняются по состоянию на 14:53. Авария

Днем 2 февраля на 272 км трассы М-7 «Волга» в Вязниковском районе произошла авария с участием двух грузовых автомобилей и легковушки, последствия которой устраняются по состоянию на 14:53. Авария случилась в 10:40. По предварительной информации регионального УМВД, 44-летний водитель грузовика «Ивеко» с полуприцепом, двигаясь в сторону Москвы, не справился с управлением, врезался в металлическое ограждение