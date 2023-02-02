3 февраля 2023 года, согласно народному календарю отмечается Максимов день. В народе Максима...

3 февраля 2023 года, согласно народному календарю отмечается Максимов день. В народе Максима называли утешителем. Считалось, что он помогает людям в бедах. В Максимов день принято вспоминать добрым словом всех, кто когда-либо вам помогал. Таких людей, которые помогали вам на жизненном пути, можно вспомнить добрым словом, отблагодарить лично.Что можно делать в Максимов день?1. В Максимов день нужно сделать хорошее дело, тогда добро вернётся к человеку.2. Нужно в этот день в этот день готовить пироги с разнообразными начинками. Такими пирогами угощают членов семьи, гостей, соседей, нищих и нуждающихся.3. Вспоминать добрым словом тех людей, которые помогали вам ранее.Что нельзя делать в Максимов день?1. Самое главное в этот день - не отказывать в помощи нуждающимся людям.2. Нельзя сплетничать и думать о плохом.3. Нельзя устраивать скандалы, ссориться, ругаться, особенно с близкими и родными людьми.Народные приметы на Максимов деньХороший и солнечный день — весна будет тёплая.Ясный день — к ранней весне.Чистое безоблачное небо — будут морозы.Ясная заря или ярко-красный закат — к холодам.Фото pxfuel.com