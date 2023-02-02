ЧП на горнолыжном курорте.

ЧП на горнолыжном курорте.В среду, 1 февраля, чрезвычайное происшествие произошло на одном из горнолыжных курортов Индии. При сходе лавины пострадали 19 человек, в том числе, восемь россиян.Природная катастрофа произошла в городе Гульмарг. Расположенный там горнолыжный курорт считается самым крупным в Гималаях. Об этом сообщает . Всего на курорте находится около сорока отелей. Высота его спусков варьируется от двух до четырех тысяч километров.По данным телеканала , в результате схода лавины в Индии пострадали восемь граждан России. Их уже обнаружили спасатели. Россияне доставлены в местную больницу. Врачи диагностировали у них травмы и переломы различной степени тяжести, однако угрозы для жизни нет.Однако для граждан Польши экстремальный отдых оказался последним. Они погибли в результате чрезвычайного происшествия, уточняет . Он же публикует страшные кадры начала природной стихии. Видео удалось снять туристам из России.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы Индии, в результате спасательных работ удалось обнаружить и эвакуировать всех пострадавших. 17 человек получили профессиональную помощь медиков. Двое погибли.В обстоятельствах чрезвычайного происшествия еще предстоит разобраться, однако уже известно, что на горнолыжном курорте допускалась возможность катания вне трасс.