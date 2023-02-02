На улице Владимирской в Вязниках продолжается строительство нового корпуса школы на 500 учеников. Каменщики приступили к строительству «коробки» здания.

На улице Владимирской в Вязниках продолжается строительство нового корпуса школы на 500 учеников. Каменщики приступили к строительству «коробки» здания.Работы выполняет подмосковный подрядчик – компания «Мегаполис». Объект должен быть сдан во втором полугодии текущего года. На него выделено 555 миллионов рублей. В основном это федеральные средства по нацпроекту «Образование».По словам депутата Госдумы РФ Игоря Игошина, на объекте осуществляется постоянный экспертный и государственный контроль. Стройка ведётся в ежедневном режиме.«Неподалеку от школы по адресу улица Ленина, 6А, строится многоквартирный жилой дом. Уже перекрыт 5 этаж. Сейчас строители возводят стропила, начнутся кровельные работы. В этом же году, в Вязниках планируют построить новый культурный центр. Деньги на объект уже выделены, подрядчик определён», - написал народный избранник в социальной сети.