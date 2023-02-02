Роженица в Гусь-Хрустальном пожаловалась на условия размещения в роддоме. - Это наш роддом, -...

Роженица в Гусь-Хрустальном пожаловалась на условия размещения в роддоме.- Это наш роддом, - написала она в ВК Подслушано в Гусе (Гусь-Хрустальный). - В таких условиях рожают наши гусевчане. Так мало того ещё и душ не работает, после родов вся в крови, а помыться негде, одно биде только с холодной водой. Когда уже в наш город придёт хоть немного цивилизации?!"Однако в комментариях мнения других рожавших разделились кардинально.- Я 4 года назад лежала все работала и не было такого!И вода горячая была и персонал весь отличный! - написала одна из женщин.- Я пять лет назад там лежала, правда в отделении патологии, все работало и было чисто. И весь персонал очень хороший, - вторит ей другая.Есть и негативные отзывы, однако речь в них, в основном, идет о пребывании в роддоме 10-20 лет назад.Например, такой: "Мне в 97 году на мой вопрос, почему матрас и подушка коричнего цвета, обьяснили, что они такого цвета после автоклава. В нем они стерилизуются прожаркой, но эта процедура, к сожалению, не отбеливает и не удаляет пятна. А придает вещам такой непотребный вид".