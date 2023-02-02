В столице создается все больше культурных и образовательных проектов о подвигах предков, рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В столице создается все больше культурных и образовательных проектов о подвигах предков, рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.Градоначальник напомнил, что в 1941 году около 160 тысяч москвичей в рядах Народного ополчения защищали столицу и участвовали в других сражениях Великой Отечественной войны. Город поддерживает инициативы о сохранении исторической памяти, подчеркнул Собянин.На протяжении двух лет сообщество потомков московских ополченцев работает над увековечиванием памяти бойцов Народного ополчения, мэр.В 2023 году сообщество запланировало проведение выставок, посвященных Народному ополчению, активную издательскую деятельность, мемориально-патронатные акции. Также состоятся поездки по местам боев.Кроме того, сообщество продолжит формировать поименную базу данных бойцов дивизий Народного ополчения и пополнять фонды школьных музеев.Собянин отметил, что в честь героев Народного ополчения в Москве назван сквер, две улицы и станция метро. На одноименной улице установлен памятник "Ополченцы". 11 октября стало памятной датой.Напомним, что Москва в 2023 году на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. Увеличиваются доплаты к пенсиям, льготы на оплату коммунальных услуг и проезд в общественном транспорте.Ветеранам Великой Отечественной войны доступна круглосуточная неотложная помощь, им помогают социальные работники и патронажная служба. Для участников ВОВ действует программа "Санаторий на дому".