Открытый урок на озере Семязино для владимирских школьников провели сотрудники МЧС. Ребятам...

Открытый урок на озере Семязино для владимирских школьников провели сотрудники МЧС. Ребятам показали мастер-класс, как оказывать помощь провалившемуся под лед и рассказали о навыках САМОспасения.Водолаз аварийно-спасательной службы буднично нырнул в ледяную воду, а его коллега показал, как правильно (а правильно - ползком!) подобраться к краю проруби и вытащить человека, притом - не провалиться самому. В свою очередь инспекторы ГИМС напомнили, что даже самой холодной зимой лед на водоемах промерзает неравномерно. Разность рельефа и перепады температур делают его непрочным. Одно неловкое движение в таком случае может стоить жизни. Помнить это должны дети, но еще лучше - их родители.Вера Щербинина, инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Владимирской области:- Необходимо усилить контроль за пребыванием детей в свободное от занятий время, также - в период школьных каникул. Не допускать детей на лед без контроля, это может быть опасно. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних лежит на вас.