Стали известны подробности ДТП с двумя большегрузами во Владимирской области. По предварительным...

Стали известны подробности ДТП с двумя большегрузами во Владимирской области.По предварительным данным пресс-службы УМВД по Владимирской области авария произошла на 272 км трассы М-7 в Вязниковском районе.44-летний водитель грузовика IVECO с полуприцепом следовал по левой полосе движения в сторону Москвы. Он не справился с управлением и наехал на ограждение, которое разделяет потоки на трассе. Пробил его, и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другой фурой (Scania) под управлением 34-летнего водителя. Он получил травмы, медпомощь была оказана ему на месте происшествия.Также фрагментами разрушенного ограждения трассы был поврежден стоявший на месте автомобиль "Лада" с 32-летним водителем за рулем.Сотрудники ГИБДД устанавливают подробную картину произошедшего.Фото пресс-служба УМВД по Владимирской области Упрдор «Москва - Нижний Новгород»