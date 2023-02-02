Наташа Королева избавилась от наследника.

Наташа Королева избавилась от наследника.Российская певица Наташа Королева родила сына Архипа в 2002 году от второго мужа Сергея Глушко, выступающего под псевдонимом Тарзан. Также в 2019 году у Наташи Королевой родилась биологическая дочь от друга-гея, зачатая в лабораторных условиях и выношенная суррогатной матерью. Певица сама рассказала об этом на всю страну, чем шокировала общественность.Королева обожает своего единственного сына и всячески его опекает. Именно поэтому съехал от родителей молодой человек совсем недавно и стал пробовать самостоятельную жизнь. На днях стало известно, что сын Наташи Королевой перешел на новый уровень самостоятельности. Он покинул Россию и отправился на стажировку по изучению иностранных языков в Японию, так как учится в университете востоковедения и хочет получить практику.Певица добавила, что уверена в своем сыне и не волнуется за него. К слову, Архип уже был в Японии, когда ему было 14 лет.Недавно сын Наташи Королевой заявил, что готов преподавать язык. Он даже назначил цену своих занятий – три тысячи рублей за урок. Не удивительно, что ценник такой высокий, ведь самостоятельная жизнь требует вложений.