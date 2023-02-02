Телепрограмма Вести - регион названа самой популярной среди программ всех телеканалов в России и...
Телепрограмма "Вести" - регион" названа самой популярной среди программ всех телеканалов в России и во Владимирской области.
И это касается не только программ ВГТРК, но всех других федеральных телеканалом.
По данным компании "Медиаскоп", все семь верхних строчек рейтинга популярности у зрителей занимают исключительно программы телеканала "Россия".
Места распределились следующим образом:
1. «Местное время. Вести», телеканал «Россия»,
2. «Вести Недели», телеканал «Россия»,
3. «Вести в 20.00», телеканал «Россия»,
4.«Москва.Кремль.Путин», телеканал «Россия»,
5. «Привет, Андрей!», телеканал «Россия»,
6. «Песни от всей души», телеканал «Россия»,
7. «Склифосовский9», телеканал «Россия»,
Одним словом: "Вся Россия смотрит телеканал «Россия»!
Фото: данные за 31 января 2023 года