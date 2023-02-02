Самые низкие цены – в Кузьминках.

Самые низкие цены – в Кузьминках.Средний бюджет покупки квартиры в новостройках в десяти самых доступных районах Москвы к началу года составил 8,7 млн рублей. За год данный показатель почти не изменился.Минимальная средняя цена предложения – 4,9 млн рублей – зафиксирована в Кузьминках. За год квартиры в этом районе на юго-востоке города подорожали на 1,1%. Это единственная локация в старых границах Москвы, где средняя цена ниже 5 млн рублей. На первичном рынке Кузьминок сейчас представлено два жилых комплекса.В среднем в 7,2 млн рублей обойдется покупка в новостройках района Крюково. На локальном рынке продажи ведутся лишь в одном проекте, состоящем из восьми домов.В Митино средняя сумма сделки составляет 8,8 млн рублей. Здесь продажи осуществляются в двух новостройках, или в четырнадцати домах.В районе Алтуфьевский на северо-востоке города средний чек покупки составляет 8,9 млн рублей.В бюджете до 10 млн рублей можно приобрести квартиры в новостройках в следующих районов: Северное Медведково, Текстильщики, Люблино, Солнцево и Гольяново.Наконец, средняя стоимость лотов в новостройках района Нижегородский составляет 10 млн рублей.За год сильнее всего подешевели Текстильщики (-3,4%). Самый заметный рост цен произошел в Кузьминках (+1,1%).