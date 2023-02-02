В деревне Новофроловское Владимирской области 65 собак содержались с многочисленными...

В деревне Новофроловское Владимирской области 65 собак содержались с многочисленными нарушениями.В Кольчугинском районе прошла проверка по обращению местных жителей. Выяснилось, что в деревне Новофроловское был создан условный «приют для животных», из-за которого страдали соседи участка.Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области - собаки круглосуточно лаяли.Хозяин участка привозил животных, закрывал их в хозяйственной постройке, а после этого уезжал на долгое время. То есть должного ухода за собаками не было. Естественно, неприятный запах от строения также стал распространяться вокруг. Жители Новофроловское «забили тревогу».Сообщается, что согласно информации, представленной ГУ «Кольчугинская районная станция по борьбе с болезнями животных», провакцинированы против бешенства были всего 30 собак.Любопытно, что первое исковое заявление прокурора о признании деятельности «по массовому содержанию животных незаконной» было оставлено без удовлетворения. А вот Владимирский областной суд признал требования обоснованными. Теперь хозяину «приюта для животных» придётся устранить все нарушения.Фото: pxfuel.com