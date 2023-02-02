В Гусь-Хрустальном следователи СК России совместно с полицией «по горячим» следам задержали подозреваемых в убийстве пенсионерки ради 42 тысяч рублей. По версии следствия, двое мужчин

В Гусь-Хрустальном следователи СК России совместно с полицией «по горячим» следам задержали подозреваемых в убийстве пенсионерки ради 42 тысяч рублей. По версии следствия, двое мужчин решили похитить у знакомой деньги и 28 января наведались в ней в гости под предлогом принести воды. Один из подозреваемых схватил женщину со спины, повалил на пол и задушил. Убив