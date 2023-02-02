Фигуранты находятся в ИВС.

Во Владимирской области полиция задержала двух мужчин, убивших пенсионерку из-за 40 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по региону.Днём 30 января тело 68-летней женщины нашли в её частном доме. Следов борьбы или взлома полицейские не обнаружили, но эксперты подтвердили, что бабушка умерла не естественной смертью. Опера опросили возможных свидетелей. Очевидцы рассказали, что накануне произошедшего видели у дома двух незнакомцев. Сотрудники МВД по горячим следам установили подозреваемых.На следующий день на запястьях 37-летнего и 43-летнего мужчин защелкнулись наручники. Выяснилось, что их наживой стали 40 тысяч рублей. Уходя, душегубы включили газ, пытаясь скрыть следы преступления.Фигуранты находятся в ИВС.