В Киржаче перед судом предстанет 45-летний мужчина. Как сообщает региональный Следком, житель района обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности

В Киржаче перед судом предстанет 45-летний мужчина. Как сообщает региональный Следком, житель района обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Жертвой трагедии оказалась мать мужчины. Мария Серова, старший помощник руководителя регионального Следкома По версии следствия, 02 декабря 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, из-за произошедшего конфликта нанес