Решение принял областной суд.

Прокуратура добивается закрытия приюта для животных в Кольчугинском районе. На дом для собак пожаловались местные жители. Четвероногих содержат в деревне Новофроловское.«С начала июня 2022 года хозяин участка стал привозить на него животных, запирать их в сарае, после чего уезжал на долгое время. Лай мешает нам спать, а из хозпостройки исходит неприятный запах», - посетовали люди.На момент проверки на территории находилось 65 питомцев. Вакцинированными оказались всего 30. Выяснилось, что вольеры на участке отсутствуют. Однако владелец приюта пояснил, что так задумано. При этом он заверил прокуроров, что животные не нуждаются в ошейниках, которые также отсутствовали, так как являются послушными.Доводы собственника прокуратуру не убедили. Ведомство подало иск в суд, но первая инстанция не нашла ничего незаконного в работе приюта. Обжаловав решение в Облсуде, надзорный орган добился положительного исхода. Теперь приют должны закрыть.Ранее сообщалось, что в Гусь-Хрустальном в работе приюта для бездомных животных.