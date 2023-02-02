Вера Алдонина – единственный ребенок певицы.

Вера Алдонина – единственный ребенок певицы.Популярная российская певица, актриса и телеведущая Юлия Началова ушла из жизни четыре года назад. Смерть 38-летней артистки стал настоящим шоком для ее армии поклонников. Многие до сих порт не оправились от потери кумира, поэтому могила звезды на Троекуровом кладбище стала своеобразным местом поклонения.Юлия Началова страдала от целого комплекса заболеваний, на протяжении короткой жизни ей постоянно приходилось бороться с недугами. Певица была госпитализирована гангреной на фоне обострившихся волчанки, подагры и сахарного диабета.Врачи ввели исполнительницу в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а также провели операцию на ноге. Увы, спасти певицу не удалось, она скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности. У звезды осталась дочь. Вера Алдонина была единственным ребенком артистки.На днях она приняла участие в съемках программы "Секрет на миллион". Разбитая уходом любимой матери девочка отметила, что до сих пор страдает от тяжелой боли. По ее словам, со временем боль не утихает, человек просто учится жить с ней.Вера Алдонина подчеркнула, что узнала о госпитализации матери из СМИ. Новости повергли девочку в шок, дочь звезды не поверила заголовкам прессы."Помню заголовки: "Юлия Началова в коме!". Думаю: "Что за бред?" – призналась наследница исполнительницы.