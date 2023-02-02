После этого он ее еще и разбил.

После этого он ее еще и разбил.В подмосковном Жуковском мужчина угнал автомобиль, ключи от которого нашел на улице. Как сообщают , иномарка принадлежала 70-летней местной жительнице, она и обратилась в полицию. Общий ущерб оценили в два миллиона рублей.Правоохранители отследили маршрут передвижения похищенной машины и вскоре установили ее местоположение. Подозреваемый также нашелся быстро, сообщает . Им оказался местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.Как оказалось, мужчина угнал машину, прокатился на ней, попал в небольшую аварию и бросил авто. По данным , иномарка получила повреждения, однако осталась на ходу.