В музее-заповеднике Александровская слобода день рождения отмечает Псалтирь Ивана...

В музее-заповеднике "Александровская слобода" день рождения отмечает "Псалтирь" Ивана Грозного.День рождения одного из ценнейших и древнейших своих экспонатов отмечает музей-заповедник "Александровская слобода". В январе 1577 года (то есть без малого полтысячелетия назад) была напечатана "Псалтирь" Ивана Грозного.Обладателем раритетного экспоната слобода стала в 2017 году. Уникальный лот "выловили" на столичном аукционе и выкупили у коллекционера за два с половиной миллиона рублей. Это была самая дорогая покупка в истории музея. В бытность царя книгопечатание на Руси было делом государственной важности. Какое-то время в слободе располагался печатный двор. "Псалтирь" называют сборником молитв на все случаи жизни. Это была одна из самых издаваемых книг в средневековой России. До наших дней дошли 24 экземпляра, которые хранятся в музеях России и Великобритании. Но именно этот - 25-ый - особенный. Топографические исправления на страницах "Псалтири" говорят о том, что по ней сверяли весь тираж. Пометки на полях, очевидно, сделаны самим Иваном Грозным как главным рецензентом. То есть можно говорить, что царь держал эту книгу в руках.