В Суздале за четыре месяца построят поликлинику. Это будет двухэтажный корпус с станцией скорой...

В Суздале за четыре месяца построят поликлинику.Это будет двухэтажный корпус с станцией скорой помощи и отделением рентгенологии. Поликлиника рассчитана на взрослых, для детей уже отремонтировали существующую, сообщила пресс-служба Правительства Владимирской области.Контракт на строительство поликлиники на 350 человек размещен на портале госзакупок. Работы оценили в 24,4 млн рублей.Важно, что сроки предельно сжатые - на все дается только четыре месяца.Также в 2024-м году должны заработать поликлиники в Собинке, Лакинске, Карабаново, Александрове. А детскую поликлинику в Муроме планируют запустить уже до конца нынешнего года.Фото Правительства Владимирской области