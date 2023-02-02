В Суздале за четыре месяца построят поликлинику.
Это будет двухэтажный корпус с станцией скорой...
В Суздале за четыре месяца построят поликлинику.
Это будет двухэтажный корпус с станцией скорой помощи и отделением рентгенологии. Поликлиника рассчитана на взрослых, для детей уже отремонтировали существующую, сообщила пресс-служба Правительства Владимирской области.
Контракт на строительство поликлиники на 350 человек размещен на портале госзакупок. Работы оценили в 24,4 млн рублей.
Важно, что сроки предельно сжатые - на все дается только четыре месяца.
Также в 2024-м году должны заработать поликлиники в Собинке, Лакинске, Карабаново, Александрове. А детскую поликлинику в Муроме планируют запустить уже до конца нынешнего года.
Фото Правительства Владимирской области