В январе сотрудники ведомства проверили 267 гектаров земли

Ряд нарушений выявили проверяющие на землях сельхозназначения в Суздальском районе, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям. В январе сотрудники ведомства проверили 267 гектаров земли.На участке обнаружена автомобильная стоянка. Она занимает около одного гектара площадей. Ещё на пятнадцати квадратных метрах образовалась свалка бетонных плит и старых кирпичей.Остальная территория заросла сорняками, кустами и деревьями. Сотрудники Россельхознадзора зафиксировали нарушения. Собственника привлекут к ответственности.