Смотрите в программе «Вести-Владимир» в 9 утра:
- Через Мжару
В Суздале начался ремонт моста...
Смотрите в программе «Вести-Владимир» в 9 утра:
- Через Мжару
В Суздале начался ремонт моста через реку Мжару. Когда он закончится и какие альтернативные маршруты?
- Сталинград 1943
Битва за Сталинград - во Владимире почтили память советских солдат, павших в одной из самых кровопролитных битв Второй Мировой.
- Семь вёрст
И гонщики с хвостами. Как прошёл открытый чемпионат ездовых собак в Ковровском районе?