Смотрите в программе «Вести-Владимир» в 9 утра: - Через Мжару В Суздале начался ремонт моста...

Смотрите в программе «Вести-Владимир» в 9 утра:- Через МжаруВ Суздале начался ремонт моста через реку Мжару. Когда он закончится и какие альтернативные маршруты?- Сталинград 1943Битва за Сталинград - во Владимире почтили память советских солдат, павших в одной из самых кровопролитных битв Второй Мировой.- Семь вёрстИ гонщики с хвостами. Как прошёл открытый чемпионат ездовых собак в Ковровском районе?