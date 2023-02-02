Владимирские хоккеисты занимают первое место в турнире ЦФО. Владимирский хоккейный клуб «Русичи»...

Владимирские хоккеисты занимают первое место в турнире ЦФО.Владимирский хоккейный клуб «Русичи» продолжает серию победных игр в рамках игр Юниорской хоккейной лиги Первенства ЦФО среди юношей до 18 лет (группа Б). На этой неделе владимирские хоккеисты обыграли команду ХК «Сокол» (г. Уварово Тамбовской области) со счетом 3:0.Сейчас по итогам прошедших 15 игр ХК «Русичи» занимает 1 строчку турнирной таблицы, на 2 очка опережая воронежский клуб «Созвездие». Впереди еще пять игр. Ближайший матч состоится 9 февраля. Владимирские хоккеисты встретятся с ХК «Калуга», который сегодня занимает 3-е место в турнирной таблице, сообщает пресс-служба администрации Владимира.Фото: https://vladimir-city.ru/