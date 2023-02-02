Владимирским газовикам вручены благодарственные письма депутата Государственной Думы. Депутат...

Владимирским газовикам вручены благодарственные письма депутата Государственной Думы.Депутат Государственной Думы Российской Федерации Алексей Говырин провел рабочую встречу с сотрудниками «Газпром газораспределение Владимир» и «Газпром межрегионгаз Владимир», на которой поднимались вопросы реализации программ газификации и догазификации во Владимирской области.Как отмечалось на встрече, газификация в регионе идет высокими темпами, что во многом является результатом слаженной работы газовиков, органов государственной и муниципальной власти, депутатского корпуса.«С апреля 2021 года в рамках догазификации провести газ до границ земельных участков на безвозмездной основе смогли около 9 тысяч заявителей. Около 5,5 тыс. домов уже подключены к системе газоснабжения», - отметил Алексей Говырин.За вклад в развитие газовой отрасли региона Алексей Говырин вручил газовикам благодарности.Наградами отмечены: начальник производственно-технического отдела «Газпром газораспределение Владимир» Елена Кустерская, монтажник наружных трубопроводов строительно-монтажной службы Управления газификации Александр Садовников, экономист группы ценообразования и капитальных вложений финансового отдела Екатерина Сорокина, начальник группы капитального строительства и инвестиций филиала в г. Александрове Анна Арефьева, начальник районной эксплуатационной газовой службы в г. Камешково филиала в г. Коврове Вадим Воробьев, начальник районной эксплуатационной газовой службы в г. Судогде филиала в г. Владимире Наталья Лябина, ведущий инженер производственно-технической группы районной эксплуатационной газовой службы в г. Меленки филиала в г. Муроме Светлана Суворова.Также благодарственные письма депутата Государственной Думы вручены четверым работникам компании «Газпром межрегионгаз Владимир»: начальнику юридического отдела Дмитрию Клычкову, начальнику отдела по работе с бюджетными потребителями и теплоснабжающими организациями Валентине Тихомировой, операторам электронно-вычислительных и вычислительных машин территориального участка в г. Владимире Маргарите Железцовой и Марине Новиковой.