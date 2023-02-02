Алина Кабаева изменилась.

Алина Кабаева изменилась.Жизнь прославленной гимнастки держится под строжайшим секретом: после завершения спортивной карьеры она, видимо, решила не становиться уж слишком публичной. Так что, поклонникам, выискивая информацию о звезде, остается верить данным "надежных источников". Собственно, с их слов в Интернете пишут, мол, Алина Кабаева стала мамой в 2008, 2014-2015 и 2019, при этом, кто отец, неизвестно.Неудивительно, что знаменитость считают этакой затворницей. К тому же какое-то время назад она деже не появлялась на публике. Но сейчас россияне стали видеть гимнастку чаще. К примеру, вчера олимпийская чемпионка вновь вышла в свет: ее лицезрели на праздновании дня рождения Национальной Медиа Группы (НМГ), что неудивительно, ведь она – председатель совета директоров холдинга.На мероприятии Алина Кабаева появилась не одна. Вместе с ней перед гостями выступили пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Поздравляя друг друга с юбилеем, пожелаем успеха каждому из нас и всем нам вместе", – приводит слова со сцены гимнастки Помимо поздравлений она также сделала важное заявление, отметив большое значение информационной работы, чем сорвала громкие аплодисменты.А на просторах Интернета тем временем обсуждают изменения во внешности медиаменеджера. Нельзя не заметить, как Алина Кабаева похудела: щеки стали более впалые, а роскошный костюм точно на размер меньше.