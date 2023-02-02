Во Владимире 31 дом остался без отопления. В связи с производством ремонтных работ, 2 февраля с...

Во Владимире 31 дом остался без отопления.В связи с производством ремонтных работ, 2 февраля с 09.00 и планово до 20.00 будет ограничено теплоснабжение домов по следующим адресам:ул. Каманина, д. 28, 30/18, 31, 35, 37,ул.Мира, д. 36, 36-а, 36-г, 36-п, 38, 40,ул. Михайловская, д. 4, 6, 8, 10, 10-а, 12, 14, 16, 18, 20,ул. Полины Осипенко, д. 6, 9, 11, 13,ул.Суздальская, д. 7-а, 9, 11, 24,ул. Труда 36, 38.Об этом сообщил Владимирский филиал ПАО «Т Плюс».Сами работы идут на тепловых сетях в районе дома № 30 по ул. Труда, уточняется в сообщении.Фото: пресс-служба администрации Владимира.