В ближайшее время постановку покажут в ряде учреждений 33-го региона.

Учителя и ученики ставровской школы поставили спектакль о буллинге под названием «Приятно?». Они показали своё представление о подростковой травле в Центре современной культуры .Никита Ложкин (учитель труда), Мария Светлакова (история и английский язык) и несколько старшеклассников постарались продемонстрировать детскую жестокость, которая травмирует психику подрастающего поколения. Часть историй об эмоциональном насилии основана на реальных событиях. Одна из главных тем - равнодушие к проблеме со стороны одноклассников, учителей и родителей.В ближайшее время постановку покажут в ряде учреждений 33-го региона.