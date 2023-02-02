Во Владимире состоялась конференция школьных отрядов Юнармии, посвященная 80-летию Сталинградской...

Во Владимире состоялась конференция школьных отрядов "Юнармии", посвященная 80-летию Сталинградской битвы.Одно из важнейших и крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Во Владимире прошла научно-военная конференция школьных отрядов "Юнармии", посвященная 80-летию победы советской армии в Сталинградской битве.Дмитрий Наумов, глава г. Владимира:- Задача наша, нашего молодого поколения, сделать всё, чтобы память о тех славных героях, тех временах оставалась на долгие-долгие годы. И вот подобные конференции, прежде всего, позволяют надеяться на то, что наше молодое поколение сделает всё, чтобы не было искажения истории.2 февраля 1943 года Красная Армия в сражении на Волге разбила войска гитлеровской Германии. Эта битва стала одной из важнейших и кровопролитнейших в истории. Потери обеих сторон - более двух миллионов человек. Ценой многих жизней советских солдат начался перелом в ходе всей Второй мировой войны. В зале - свидетели тех страшных дней. Ветераны и жители блокадного Ленинграда. Юнармейцы Владимира подготовили презентации о битве за Сталинград, ее участниках и значении. Ребята рассказывают, готовя материалы, были поражены стойкостью и мужеством русских солдат.Алина Машина, ученица школы №16 г. Владимира, юнармеец:- То, что очень много русских погибло, и то, что наших русских было меньше, чем немцев. И очень все страшно было... Многие погибали, не возвращались домой...