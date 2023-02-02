С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179321 владимирца.

Во Владимирской области 2 февраля выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 6 человек. Ещё по 5 жителей подхватили опасный вирус в Муромском и Ковровском, 6 - в Гусь-Хрустальном, 3 - в Александровском, по 2 - в Камешковском, Кольчугинском и Селивановском, по 1 - в Гороховецком и Собинском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179321 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49764 заболевших во Владимире, 21192- в Ковровском районе и 19366 - в округе Муром.